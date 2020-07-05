https://news.day.az/society/1250712.html Кямаледдин Гейдаров прибыл на место страшного пожара в Баку
Кямаледдин Гейдаров прибыл на место страшного пожара в Баку
МЧС Азербайджана продолжает принимать неотложные меры по тушению пожара на фабрике по производству в Бинагадинском районе Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство.
В настоящее время на месте происшествия находится министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров.
Дополнительная информация будет предоставлена позже.
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