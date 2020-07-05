Кямаледдин Гейдаров прибыл на место страшного пожара в Баку

МЧС Азербайджана продолжает принимать неотложные меры по тушению пожара на фабрике по производству в Бинагадинском районе Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство.

В настоящее время на месте происшествия находится министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.