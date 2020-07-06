Оскорбивший журналистов после операции в отеле «Fairmont Baku» арестован на 20 суток

Задержан Исмаил Бабаев (1992 г.р.), оскорбивший журналистов во время нарушения ужесточенного карантинного режима в отеле "Fairmont Baku".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, материалы в отношении Бабаева направлены в суд Сабаильского района, принято решение об аресте его на 20 суток.

Отметим, И.Бабаев после вчерашней операции сотрудников полиции в отеле "Fairmont Baku" выразился в оскорбительной форме в адрес журналистов на своем профиле в Instagram.