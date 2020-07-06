https://news.day.az/society/1251202.html Германская компания намерена экспортировать в Азербайджан тесты на коронавирус
Германская компания намерена экспортировать в Азербайджан тесты на коронавирус
Германская компания намерена экспортировать в Азербайджан тесты на коронавирус.
Как передает Day.Az, об этом сообщили АПА в Фонде поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).
Согласно сообщению поступило предложение от германского предприятия BIOTYPE Gmbh о сотрудничестве в связи с реализацией тестов на выявление нового вида коронавирусной инфекции (COVID-19).
Для получения подробной информации о предприятии предприниматели могут обратиться в Фонд.
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