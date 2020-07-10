Двое инфицированных коронавирусом осужденных освобождены досрочно

"Инфицирования выявляются в изоляторах".

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба сказал помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Х.Гаджиев отметил, что результаты тестов 11 осужденных в исправительном учреждении № 12, 5 осужденных в исправительном учреждении № 14, 2 осужденных в исправительном учреждении, где отбывают наказание женщины, оказались положительными: "Двое из 18 инфицированных в соответствии с законодательством были условно-досрочно освобождены и переданы TƏBİB для лечения. Остальные лица изолированы и проходят лечение. В пенитенциарной службе также происходят случаи заражения".