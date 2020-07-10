Стало известно, почему приостановлена работа метро

Закрытое пространство в вагонах бакинского метрополитена создает благоприятные условия для распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба сказал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, в связи с этим в метро может произойти большое количество заражений.

"Аналогичные шаги предпринимаются и в других странах. Поэтому принимаются решения по увеличению количества автобусов на загруженных маршрутах, а также экспресс-автобусов", - сказал Гаджиев.