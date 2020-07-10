https://news.day.az/society/1252528.html Стало известно, почему приостановлена работа метро
Стало известно, почему приостановлена работа метро
Закрытое пространство в вагонах бакинского метрополитена создает благоприятные условия для распространения коронавирусной инфекции.
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба сказал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.
По его словам, в связи с этим в метро может произойти большое количество заражений.
"Аналогичные шаги предпринимаются и в других странах. Поэтому принимаются решения по увеличению количества автобусов на загруженных маршрутах, а также экспресс-автобусов", - сказал Гаджиев.
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