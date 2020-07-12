Врач Теймур Джафаров подключен к аппарату ЭКМО

Майор медицинских служб, анестезиолог-реаниматолог Главной клинической больницы Вооруженных сил Теймур Джафаров, спасший жизни сотням солдат и офицеров в ходе апрельских боев, заразился коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По поручению Первого вице-президента Мехрибан Алиевой лечение врача было взято под контроль.

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