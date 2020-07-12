https://news.day.az/society/1252840.html В Азербайджане выявлено 520 новых случаев заражения коронавирусом, 486 вылечившихся, 8 человек скончались
В Азербайджане выявлено 520 новых случаев заражения коронавирусом, 486 вылечившихся, 8 человек скончались
В Азербайджане выявлено 520 новых случаев заражения коронавирусом, 486 вылечившихся, 8 человек скончались.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
До сегодняшнего дня в стране у 24 041 человек выявлен коронавирус, 15 093 из них вылечились, 306 человек умерли. 8 642 человека продолжают лечение в больницах особого режима.
За прошедшие сутки было проведено 7 878, за прошедший период - 568 234 тестов на коронавирус.
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