В Азербайджане выявлено 520 новых случаев заражения коронавирусом, 486 вылечившихся, 8 человек скончались.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в стране у 24 041 человек выявлен коронавирус, 15 093 из них вылечились, 306 человек умерли. 8 642 человека продолжают лечение в больницах особого режима.

За прошедшие сутки было проведено 7 878, за прошедший период - 568 234 тестов на коронавирус.