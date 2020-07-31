https://news.day.az/society/1258241.html Сильный пожар в Сиязане, к тушению привлечены два вертолета
Сильный пожар в Сиязане, к тушению привлечены два вертолета
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что в горной местности вблизи села Садан Сиязаньского района горят кустарники и сухая трава.
Как передает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, к тушению пожара привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны, два вертолета авиационного отряда, соответствующие силы Северного регионального центра МЧС, соответствующие силы Исполнительной власти Сиязаньского района. В настоящее время продолжаются неотложные мероприятия по тушению пожара.
Дополнительная информация будет представлена позже.
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