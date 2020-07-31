ВОЗ: В Азербайджане проводится успешная работа по борьбе с коронавирусом

Прогнозировать, как дальше будет продолжаться распространение вируса очень сложно. Мы можем только говорить о ежедневной статистике. Сегодня число случаев заражения стабильно.

Об этом сказала завотделом контроля и профилактики болезней TƏBİB Ягут Гараева, сообщает в пятницу Day.Az.

По ее словам, в соответствии с динамикой рано говорить о том, какие решения будут приняты дальше. Сейчас идут обсуждения в этом направлении.

А представитель ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи добавила, что в Азербайджане проводится успешная работа в сфере борьбы с коронавирусом, и создание за короткое время онлайн-систем должно приветствоваться: "В частности, быстрое создание систем "E-təbib" и "E-səhiyyə" и их применение по регионам приветствуется. Азербайджан осуществил все это за очень короткое время, и сегодня одна из основных задач - использование информации, собранной посредством этих систем. Наряду с этим в Азербайджане очень быстро было увеличено число коек, построены и сданы в пользование больницы модульного типа. Также выросло число лабораторий. Все это результат успешной борьбы Азербайджанского государства с пандемией".