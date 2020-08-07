В Азербайджане объявлены результаты первого этапа экзамена для поступления в резидентуру

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты экзамена по оценке знаний по базовым предметам, проведенного 5 августа для поступления в резидентуру.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, участники могут ознакомиться с результатами экзаменов и графическим изображением карты ответов на сайте ГЭЦ, или же получить информацию о результатах экзаменов, отправив СМС с рабочим номером на номер 7727 (Azercell, Bakcell, Nar, Nahtel).

Согласно результатам, из 1526 кандидатов, которые должны были принять участие в экзамене, 98 не явились на экзамен. Результаты 762 кандидатов отвечают условиям конкурса первого этапа (40 и выше баллов).

В общей сложности 631 кандидат был допущен ко второму этапу, из которых 295 человек являются выпускниками текущего года, 336 - прошлых лет.

131 человек из числа тех, кто отвечает условиям конкурса - студенты 4-го или 5-го курса. Студенты 4-го и 5-го курсов, прошедшие экзамен по оценке знаний по базовым предметам, допускаются к экзамену по оценке знаний по специальностям только после получения права приема в резидентуру.

Самый высокий результат на экзамене составил 82 балла из 100 возможных.

Отметим, что для рассмотрения обращений в связи с результатами экзамена будет действовать в режиме онлайн апелляционная комиссия. Форма электронного заявления для обращения в Апелляционную комиссию будет размещена на сайте apelyasiya.dim.gov.az. Кандидаты могут обратиться в Апелляционную комиссию 7-9 августа 2020 года.