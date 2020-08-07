https://news.day.az/society/1260171.html В Джалилабаде произошел пожар в школе
В Джалилабаде произошел пожар в школе
В Джалилабадском районе произошел пожар.
Как сообщает Day.Az, инцидент произошел в здании средней школы в районном селе Джафарли.
В результате сгорели воспламеняющиеся конструкции в двух комнатах и коридоре на площади 96 кв.м. одноэтажной четырехкомнатной средней школы общей площадью 170 кв.м.
Отметим, что пожар был потушен. По факту ведется расследование.
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