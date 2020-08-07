В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровел 421 пациент

В Азербайджане выявлено 129 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 421, скончались 4 человека.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 33 376 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 29 696, скончались 483 человека. Число активных больных коронавирусом - 3 197 человек.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 6 872, в целом же - 773 051 тест.