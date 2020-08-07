https://news.day.az/society/1260350.html В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровел 421 пациент - заразились всего 129
В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровел 421 пациент - заразились всего 129
В Азербайджане выявлено 129 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 421, скончались 4 человека.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлено 33 376 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 29 696, скончались 483 человека. Число активных больных коронавирусом - 3 197 человек.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 6 872, в целом же - 773 051 тест.
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