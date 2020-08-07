В Азербайджане отменяется ряд карантинных ограничений

Оперативный штаб при Кабинете Министров принял очередной пакет мер по ослаблению специального карантинного режима.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ведомство.

Согласно информации, принимая во внмание положительную динамику заражений коронавирусом и учитывая необходимость усиления экономической активности, Оперативный штаб принял решение о разрешении деятельности некоторых сфер производства, торговли и услуг.

Согласно соответствующему решению, с 10 августа 2020 года с 00:00 в Баку, Сумгаите, Гяндже, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде, Мингячевире, в Апшеронском, Бардинском, Сальянском, Хачмазском, Геранбойском, и Гёйгёльском районах разрешается:

- Проведение уличных спортивных соревнований и игр;

- Деятельность торговых объектов по продаже непродовольственных товаров и объектов бытового обслуживания населения (кроме крупных торговых центров);

- производство машин и оборудования;

- производство электрооборудования;

- производство компьютерной, электронной и оптической продукции;

- производство автомобилей, прицепов и полуприцепов;

- производство прочих транспортных средств;

- изготовление полиграфической продукции;

- изготовление ювелирных изделий;

- производство музыкальных инструментов, спортивных товаров;

- швейное производство;

- текстильная промышленность;

- производство обуви;

- производство кожи и кожаных изделий;

- производство табачных изделий;

- производство прочей промышленной продукции;

Отменяются ограничения в связи числом работников (50%, а также 30% от общей численности сотрудников, осуществляющих трудовую деятельность на указанных условиях (по трудовым договорам)), привлекаемых к работе по нижеперечисленным сферам:

- производство средств ежедневного ухода и гигиены;

- производство и ремонт строительной и бытовой техники;

- инженерные и проектные услуги;

- производство упаковочной продукции;

- производство изделий из камня, металла и дерева;

- производство и ремонт мебели;

- пункты продажи кормов для животных, включая зоомагазины;

- пункты продажи строительных материалов и бытовых мелочей;

- онлайн продажи;

- химчистка;

- уборка жилых помещений, кроме квартир;

- ремонт автомобилей;

- автомойки;

- приюты для животных;

- услуги перевода.

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