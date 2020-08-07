В Гаджигабульском районе произошел взрыв на газопроводе

В Гаджигабульском районе произошел взрыв, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Взрыв произошел на газопроводе, принадлежащем компании SOCAR.

Как сообщили в МЧС Азербайджана, поступила информация о пожаре на газопроводе в пустынной местности в Гаджигабульском районе.

На место происшествия были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы министерства и проинформированы соответствующие органы.