В Азербайджане открылись непродовольственные магазины

С сегодняшнего дня в 13 городах и районах Азербайджана, где введен ужесточенный карантинный режим, разрешена деятельность торговых объектов по продаже непродовольственных товаров.

Как сообщает Day.Az, в соответствии с очередным пакетом мер по смягчению ужесточенного карантинного режима, принятым Оперативным штабом при Кабинете министров, с 00.00 10 августа 2020 года на территории городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Евлах, Масаллы, Джалилабад, Мингячевир и Абшеронского, Бардинского, Сальянского, Хачмазского, Геранбойского, Гейгельского районов разрешается деятельность торговых объектов по продаже непродовольственных товаров, а также объектов, оказывающих бытовые услуги населению (за исключением крупных торговых центров).

Деятельность крупных торговых центров не возобновлена.