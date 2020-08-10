https://news.day.az/society/1261226.html Найдено тело подростка, утонувшего в море в Новханы
Найдено тело подростка, утонувшего в море в Новханы
Найдено тело утонувшего в море в Новханы Агамирзоева Расима Саналы оглу (2004 г.р.).
Об этом Day.Az сообщили в МЧС.
Согласно информации тело Р.Агамирзоева было найдено поисково-спасательной группой Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах МЧС и передано по назначению.
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