Найдено тело подростка, утонувшего в море в Новханы

Найдено тело утонувшего в море в Новханы Агамирзоева Расима Саналы оглу (2004 г.р.).

Об этом Day.Az сообщили в МЧС.

Согласно информации тело Р.Агамирзоева было найдено поисково-спасательной группой Государственной службы по контролю над маломерными судами и спасению на водах МЧС и передано по назначению.