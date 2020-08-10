https://news.day.az/society/1261254.html В Шабране задержаны лица, пытавшиеся организовать помолвку
В Шабране задержаны лица, пытавшиеся организовать помолвку
В Шабране задержаны лица, пытавшиеся организовать помолвку вопреки правилам карантинного режима.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в Шабранское РОП поступила информация о том, что в частном доме, принадлежащем жителю района Салеху Салахову, проходит помолвка.
Сотрудники районного РОП доставили организатора и других гостей мероприятия в отделение полиции.
Владелец дома и 7 гостей были оштрафованы согласно соответствующей статье Кодекса об административных проступках.
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