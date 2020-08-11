В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели 214 пациентов

В Азербайджане выявлено 84 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 214, скончались 3 человека.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 33 731 факт заражения коронавирусной инфекцией. 30 856 человек вылечились, 495 скончались, число активных больных - 2 380.

За последние сутки проведено 6 318 тестов на коронавирус, за минувший период - 796 459 тестов.