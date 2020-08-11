https://news.day.az/society/1261509.html В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели 214 пациентов - заразились всего 84 - ФОТО
В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели 214 пациентов - заразились всего 84 - ФОТО
В Азербайджане выявлено 84 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 214, скончались 3 человека.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 33 731 факт заражения коронавирусной инфекцией. 30 856 человек вылечились, 495 скончались, число активных больных - 2 380.
За последние сутки проведено 6 318 тестов на коронавирус, за минувший период - 796 459 тестов.
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