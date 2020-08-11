Полиция Баку проводит рейды

С целью предотвращения массового распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) сотрудники полиции и военнослужащие внутренних войск проводят в столице контрольно-профилактические рейды на объектах, деятельность которых разрешена, общественном транспорте и местах скопления людей, сообщили Day.Az в пресс-службе Главного управления полиции города Баку.

Сотрудники полиции и группы наряда Внутренних войск проводят в торговых объектах по продаже непродовольственных товаров и объектах, оказывающих населению бытовые услуги (за исключением крупных торговых центров), на улицах и проспектах профилактические беседы в связи с исполнением последнего решения и указаний Оперативного штаба при Кабинете министров.

Лицам, не соблюдающим социальную дистанцию, не использующим средства индивидуальной защиты дыхательных путей (маски) разъясняются действующие санитарно-эпидемиологические требования.

Доводится до внимания, что каждый участник движения должен строго соблюдать действующие правила, санитарно-эпидемиологические правила и требования по защите себя, своих близких и других лиц, исходя из социальной ответственности.

В отношении лиц, не следующих методическим указаниям по профилактике коронавируса, утвержденным постановлением Кабинета министров, принимаются административные меры.