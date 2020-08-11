Кабмин внес изменения в решение об обслуживании клиентов общепита

Кабинет министров внес изменения в постановление "О регулировании некоторых вопросов, связанных с приемом клиентов в предприятиях общественного питания в период пандемии коронавируса (COVID-19)".

Как сообщает Day.Az, согласно изменению, до слов "прием пищи" добавлены слова "учреждения общественного питания", а после слова "в залах" - "в помещениях, а также на площади под открытым небом".

К графе "залы для приема пищи" утвержденных этим Постановлением "Норм площади на каждого человека, установленных при приеме посетителей в предприятиях общественного питания в период пандемии коронавируса (COVID-19)" после слова "залы" добавлены слова "комнаты, а также площади под открытым небом".

Отметим, в комнатах залов приема пищи на предприятиях общественного питания, а также на их площадях под открытым небом расстояние между стульями за одним столом должно быть не менее 1 м, а между соседними столами - не менее 2 м.

Раньше в залах приема пищи расстояние между стульями за одним столом должно было быть не менее 1 м, а между соседними столами - не менее 2 м.