Задержан посол Эльдар Гасанов

Как сообщалось ранее, по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности в связи с тем, что некоторые должностные лица Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики злоупотребляют своими полномочиями и совершают действия, наносящие существенный ущерб охраняемым законом интересам государства, по фактам злоупотребления служебными полномочиями, присвоения и взяточничества, к уголовной ответственности были привлечены заведующий Управлением делами Министерства иностранных дел, председатель тендерной комиссии Министерства Фархад Молла-заде, начальник консульского управления Фаиг Багиров и другие, в отношении них решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста.

Как Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе оперативно-следственных мероприятий по уголовному делу были получены новые сведения о присвоении средств, выделенных из госбюджета на различные направления деятельности Министерства иностранных дел, на основании собранных материалов была назначена комплексная проверка по финансово-хозяйственной деятельности.

В ходе финансовых проверок возникли основания для подозрения в том, что посол Азербайджанской Республики в Республике Сербия, Черногории, Боснии и Герцеговине Гасанов Эльдар Гумбат оглу использовал не по назначению значительные бюджетные средства и совершил другие нарушения закона. В рамках следствия Э.Гасанов был задержан в качестве подозреваемого.

Оперативно-следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.