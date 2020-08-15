Установлен график работы кафе и ресторанов в Азербайджане

В Азербайджане с 18 августа будет разрешено обслуживать клиентов в объектах общественного питания на открытом воздухе, сообщает Day.Az.

Согласно информации, на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Евлаха, Масаллы, Джалилабада, Мингячевира, Абшеронского, Бардинского, Сальянского, Хачмазского, Геранбойского, Гёкгёльского районов разрешается деятельность ресторанов, кафе, чайных домов и других подобного рода предприятий общественного питания с 09:00 до 22:00 (с условием запрета на курение кальяна и нахождение за одним столом более шести человек).