Решение по будущему учебному году в Азербайджане пока не принято.

Как передает Day.Az, об этом сказал журналистам на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"Тема возобновления обучения в школах и вузах безусловно, очень актуальна. Идут комплексные обсуждения этого вопроса, но говорить о каком-то окончательном решении пока очень рано. Это связано и с эпидемиологической ситуацией, и с существенными различиями в организации обучения в различных учебных заведениях", - заявил Гаджиев.

При принятии решения по этому вопросу будет учитываться и наш опыт, и эпидемиологическая ситуация, и опыт других стран в этой области, добавил помощник Президента Азербайджана.