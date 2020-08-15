Азербайджан не начинал переговоры о закупке вакцины от коронавируса в России

Мы не начинали переговоров о закупке вакцины от коронавируса в России

Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая отделом по контролю и профилактике заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

По ее словам, Азербайджан пристально и тщательно следит за процессами, информацией о разработке каждой вакцины. Однако до фактического применения эти вакцины должны пройти три основных проверочных этапа.

"Потому что мы планируем закупить эти вакцины, только если они полностью безопасны, и эффективны против коронавируса. В данном направлении ведутся обсуждения с международными, известными европейскими компаниями. Однако пока следует ожидать результатов применения вакцины в России. Данные крайне обнадеживающие, но еще рано делать конкретные заключения по использованию этой вакцины", - подчеркнула Ягут Гараева.