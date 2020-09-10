Жители Баку благодарны за новый пешеходный переход над дорогой Мардакян-Загульба

Новый надземный пешеходный переход над автомобильной дорогой Мардакян-Загульба уже сдан в эксплуатацию, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Этот переход, открытие которого состоялось накануне с участием Президента Ильхама Алиева, обеспечит безопасность граждан.

Надземный переход также создал условия и для безопасного движения автомобилей.

Раньше граждане переходили эту дорогу, на которой допустимая скорость движения 110 км/час, непосредственно по дорожному полотну, что было опасно как для пешеходов, так и для автомобилей. Новый переход решил эту проблему. Он предназначен не только для пешеходов, но и для велосипедистов.

Жители, проживающие на этой территории, с большим удовлетворением восприняли открытие нового перехода. Граждане отмечают, что после открытия перехода проблема, существовавшая на данной территории, полностью решена и теперь можно безопасно переходить дорогу.

Ранее пресс-секретарь Госагентства автомобильных дорог Анар Наджафли сообщил Trend, что в Баку построено и сдано в пользование 113 пешеходных переходов, 41 из которых - надземные, 72 - подземные: "До сегодняшнего дня в стране построено и сдано 180 пешеходных переходов, продолжается строительство девяти других пешеходных переходов".