В Баку автомобиль насмерть сбил пешехода

В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, 11 сентября в 17.00 в поселке Бинагади автомобиль марки MAN, управляемый жителем поселка З.Исрафиловым, сбил жителя поселка Баладжары Фуада Агаева. Пешеход скончался в больнице.

По факту ведется расследование. 