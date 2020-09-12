https://news.day.az/society/1270218.html В Баку автомобиль насмерть сбил пешехода
В Баку автомобиль насмерть сбил пешехода
В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, 11 сентября в 17.00 в поселке Бинагади автомобиль марки MAN, управляемый жителем поселка З.Исрафиловым, сбил жителя поселка Баладжары Фуада Агаева. Пешеход скончался в больнице.
По факту ведется расследование.
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