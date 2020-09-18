В Баку уволен начальник отделения полиции

В органах внутренних дел произведено назначение.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, соответствующий приказ подписал министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов.

Согласно приказу, отстранен с занимаемой должности начальник 24-го отделения полиции Джовдат Мамедов. Другим приказом министра он назначен начальником 6-го отдела полиции. 