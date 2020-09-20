https://news.day.az/society/1272386.html В Баку произошла авария, есть пострадавшие - ФОТО
В Баку произошла авария, есть пострадавшие - ФОТО
В Сабунчинском районе Баку произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на дороге Маштага-Забрат.
По сообщению, автомобиль марки Mitsubishi, потеряв управление, съехал с дороги и врезался в дерево.
Прибывшие спасатели МЧС извлекли из деформированного автомобиля 4 пострадавших: Мамедова Эльчина Имамали оглу, его жену Мамедову Вафу Афсар гызы, а также Бехбудову Жалю Махир гызы и Муталлимова Агдата Мигтат оглу.
Пострадавшие госпитализированы в горбольницу №3.
Выясняются обстоятельства ДТП.
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