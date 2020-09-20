В Баку произошла авария, есть пострадавшие

В Сабунчинском районе Баку произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на дороге Маштага-Забрат.

По сообщению, автомобиль марки Mitsubishi, потеряв управление, съехал с дороги и врезался в дерево.

Прибывшие спасатели МЧС извлекли из деформированного автомобиля 4 пострадавших: Мамедова Эльчина Имамали оглу, его жену Мамедову Вафу Афсар гызы, а также Бехбудову Жалю Махир гызы и Муталлимова Агдата Мигтат оглу.

Пострадавшие госпитализированы в горбольницу №3.

Выясняются обстоятельства ДТП.