Реформы углубляются из года в год во имя устойчивого развития Азербайджана

Забота об образовании является одним из приоритетных направлений государственной политики.

Об этом в рамках видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" сказал заведующий Управлением образования Баку Рашад Тагиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что в основе приведения системы образования страны в соответствие с международными стандартами стоит целенаправленная политика и продуманная стратегия.

"Каждое построенное школьное здание, созданная инфраструктура служит воспитанию образованных, интеллектуальных молодых людей, патриотов своей страны. Реформы, проведенные в последние годы в сфере образования, налицо, и они углубляются из года в год во имя устойчивого развития Азербайджана. В данном направлении в стране реализуются программы, обновляется инфраструктура образования.

Неслучайно, несмотря на ситуацию в связи с пандемией, и в этом году в стране продолжилось обновление инфраструктуры образования. Данная область была охвачена заботой главы государства и в период пандемии. Участие Президента Ильхама Алиева в церемониях открытия новых учебных заведений, тот факт, что он лично знакомится с ходом ремонтно-строительных работ, дает свои рекомендации показывает, что эта сфера в центре внимания главы государства", - подчеркнул Рашад Тагиев.