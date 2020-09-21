Семьи шехидов и инвалиды Карабахской войны получили новые дома

Министерство труда и социальной защиты населения предоставило семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны по 6 новых частных домов в Нафталане и Агстафинском районе и еще 2 дома в Лерикском районе, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В церемонии, посвященной этому событию в Нафталане, приняли участие зампред Агентства социальных услуг при министерстве Парвиз Сафаров, замглавы ИВ города Нафталан Арзу Мамедов и др.

Было отмечено, что в 2018 году семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны было предоставлено втрое больше квартир и частных домов - 628, а в прошлом году - 934. По поручению главы государства в 2020 году семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны будет передано рекордное число квартир и частных домов - 1500. Уже передано 598 из них (554 квартиры, 44 частных дома), включая частные дома, которые были предоставлены сегодня. Остальные единицы жилья встретят своих владельцев до конца года.

В целом семьям шехидов и лицам с инвалидностью предоставлено 8186 квартир и частных домов.