В Азербайджане откроются еще два Центра DOST

До конца этого года планируется открытие двух Центров DOST - Бакинского центра DOST № 4 и Абшеронского центра DOST.

Об этом было сказано в ходе онлайн-заседания под руководством замминистра труда и социальной защиты населения Анара Алиева, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на минтруда.

В заседании участвовали председатель правления Агентства по устойчивому и оперативному соцобеспечению (DOST) Фарид Мамедов, заместители председателя, руководители различных департаментов и отделов, а также представители организаций-подрядчиков, осуществляющих строительство Центров DOST.

На заседании была представлена информация о Бакинском центре DOST № 4, чья деятельность охватит Бинагадинский и Наримановский районы столицы, а также в связи с Абшеронским, Бардинским, Сумгайытским, Губинским и Сабирабадским Центрами DOST. Компании-подрядчики отчитались о состоянии проводимых работ.