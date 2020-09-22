В Азербайджане откроются еще два Центра DOST - до конца года - ФОТО
До конца этого года планируется открытие двух Центров DOST - Бакинского центра DOST № 4 и Абшеронского центра DOST.
Об этом было сказано в ходе онлайн-заседания под руководством замминистра труда и социальной защиты населения Анара Алиева, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на минтруда.
В заседании участвовали председатель правления Агентства по устойчивому и оперативному соцобеспечению (DOST) Фарид Мамедов, заместители председателя, руководители различных департаментов и отделов, а также представители организаций-подрядчиков, осуществляющих строительство Центров DOST.
На заседании была представлена информация о Бакинском центре DOST № 4, чья деятельность охватит Бинагадинский и Наримановский районы столицы, а также в связи с Абшеронским, Бардинским, Сумгайытским, Губинским и Сабирабадским Центрами DOST. Компании-подрядчики отчитались о состоянии проводимых работ.
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