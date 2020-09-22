https://news.day.az/society/1273052.html В Азербайджане разрешат проводить свадьбы
В Азербайджане разрешат проводить свадьбы
В Азербайджане возобновится деятельность домов торжеств, церемониальных залов и торговых центров.
Как передает Day.Az со ссылкой на Unical.org, органам местной исполнительной власти поручено провести официальную регистрацию рабочих площадей указанных объектов.
Сообщается, что в ближайшее время будет введен ряд послаблений, касающихся проведения свадеб и поминок, а также возобновится работа торговых центров в соответствии с определенными правилами.
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