В Азербайджане разрешат проводить свадьбы

В Азербайджане возобновится деятельность домов торжеств, церемониальных залов и торговых центров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Unical.org, органам местной исполнительной власти поручено провести официальную регистрацию рабочих площадей указанных объектов.

Сообщается, что в ближайшее время будет введен ряд послаблений, касающихся проведения свадеб и поминок, а также возобновится работа торговых центров в соответствии с определенными правилами.