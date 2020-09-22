В Азербайджане обнародованы новые правила продажи хлеба из-за пандемии

Открыто продаваемая хлебобулочная, мучная и кондитерская продукция, сухофрукты и другая не прошедшая термической обработки или очистительный процесс не расфасованная пищевая продукция, должна храниться на специальной витрине, быть изолированной от потребителей, реализовываться персоналом, обеспеченным специальными гигиеническими средствами (перчатки, маска, головной убор и пр.), сообщили во вторник в ответ на запрос Trend в Агентстве пищевой безопасности, передает Day.Az .

В объектах оптовой и розничной торговли, на рынках, ярмарках и пр. недопустимо прикасаться руками к не расфасованной продукции.

Агентство и надлежащие структуры систематически проводит мониторинги на предприятиях по продаже продовольственной продукции для контроля соблюдения требований методических указаний в связи с коронавирусом.

В рамках мониторингов субъектам предпринимательства разъясняются требования законодательства в сфере пищевой безопасности, даются рекомендации и обязательные к исполнению указания. В случае нарушения методических указаний в отношении этого предприятия предпринимаются административные меры.

Агентство просит граждан сообщать по номеру 1003, если у них будут жалобы в связи с неправильной продажей хлебобулочной, мучной и кондитерской продукции.