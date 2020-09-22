https://news.day.az/society/1273153.html В Азербайджане 10 школьников и 7 учителей заразились коронавирусом за день - ФОТО
"36 учеников не были допущены на занятия из-за того, что при входе в школу у них была обнаружена повышенная температура тела", - говорится в сообщении ведомства.
В Азербайджане 10 школьников и 7 учителей заразились коронавирусом за день - ФОТО
В Азербайджане за прошедшие сутки 10 школьников заразились коронавирусом.
Как сообщили Day.Az в министерстве образования, кроме того, covid-19 был обнаружен у семи преподавателей.
"36 учеников не были допущены на занятия из-за того, что при входе в школу у них была обнаружена повышенная температура тела", - говорится в сообщении ведомства.
Вего с начала учебного года, таким образом, коронавирус был выявлен у 105 учеников.
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