В Азербайджане 10 школьников и 7 учителей заразились коронавирусом за день

В Азербайджане за прошедшие сутки 10 школьников заразились коронавирусом.

Как сообщили Day.Az в министерстве образования, кроме того, covid-19 был обнаружен у семи преподавателей.

"36 учеников не были допущены на занятия из-за того, что при входе в школу у них была обнаружена повышенная температура тела", - говорится в сообщении ведомства.



Вего с начала учебного года, таким образом, коронавирус был выявлен у 105 учеников.