В Азербайджане снова ужесточат карантин?

В социальных сетях последние несколько дней распространяется неподтвержденная информация и слухи о том, что карантинный режим в Азербайджане якобы будет ужесточен и будет возобновлена система SMS-разрешений.

Как передает Day.Az со ссылкой на Redaktor.Az, комментируя данные сообщения, руководитель рабочей группы по инфекционным болезням Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), врач-инфекционист Васиф Алиев отметил, что необходимости в повторном ужесточении карантина нет.

"Ситуация с коронавирусом находится под полным контролем. Количество новых заражений невелико. С этой точки зрения ужесточать карантинный режим в сложившейся ситуации преждевременно. Жесткие меры можно снова ввести, если число зараженных достигнет критического уровня. Необходимости в этом пока нет", - отметил В.Алиев.