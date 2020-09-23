В настоящее время ситуация в связи с коронавирусом в Азербайджане стабильна.

Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем заседании Совета общественного контроля Фонда поддержки борьбы с коронавирусом сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

Он отметил, что меры по борьбе с коронавирусом в стране дают результаты. По его словам, средства для закупки вакцин будут выделены из Фонда поддержки борьбы с коронавирусом. Совет общественного контроля будет проинформирован об этом на сегодняшнем заседании, и с согласия Совета будут выделена средства для закупки вакцин.