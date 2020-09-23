https://news.day.az/society/1273374.html Ситуация в связи с коронавирусом в Азербайджане стабильна -TƏBİB
Ситуация в связи с коронавирусом в Азербайджане стабильна -TƏBİB
В настоящее время ситуация в связи с коронавирусом в Азербайджане стабильна.
Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем заседании Совета общественного контроля Фонда поддержки борьбы с коронавирусом сказал председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.
Он отметил, что меры по борьбе с коронавирусом в стране дают результаты. По его словам, средства для закупки вакцин будут выделены из Фонда поддержки борьбы с коронавирусом. Совет общественного контроля будет проинформирован об этом на сегодняшнем заседании, и с согласия Совета будут выделена средства для закупки вакцин.
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