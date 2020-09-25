В Азербайджане мужчина жестоко убил тетю и бабушку

24 сентября около 12:00 в прокуратуру Сураханского района поступила информация об обнаружении тел Симузар Джавадовой (1932 г.р.) и Тамиллы Джавадовой (1959 г.р.) с многочисленными ножевыми ранениями в своем доме на территории поселка Ени Гюнешли Сураханского района.

Как сообщили АПА в Сураханской районной прокуратуре, по факту возбуждено уголовное дело по статье 120.2.7 (убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса, передает Day.Az.

Сотрудники прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта осмотрели место происшествия, были назначены соответствующие экспертизы, допрошены свидетели и выполнены другие процессуальные действия.

Предварительное следствие установило обоснованные подозрения в том, что в ходе ссоры, возникшей на почве личных отношений, Самир Мустафаев (1985 г.р.) нанес многочисленные ножевые ранения и умышленно убил бабушку Симузар Джавадову и тетю Тамиллу Джавадову. Самир Мустафаев арестован в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

В настоящее время продолжаются необходимые следственные действия.