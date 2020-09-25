Названы причины запрета проведения свадеб на открытом воздухе в Азербайджане

Агентство пищевой безопасности (АПБ) назвало причины запрета на проведение свадеб и траурных церемоний под открытым небом.

Об этом сказал советник председателя Агентства пищевой безопасности (АПБ) Эльхан Микаилов, сообщает Day.Az.

Он напомнил, что организация массовых мероприятий все еще запрещена: "Запрет собираться группами больше 10 человек остается в силе. Это касается и объектов общепита, функционирующих на воздухе. Проводить такие мероприятия в незамкнутых пространствах не разрешается потому, что родственники и знакомые, приходя на такие мероприятия, не сразу садятся за столы, а начинают активно приветствовать друг друга".

По его словам, обычно люди, которые давно не виделись, смотрят на свадебные и траурные церемонии как на место встречи и общения: "Это означает, что десятки, сотни людей, общаясь друг с другом, увеличат риск заражения. Это может быть очень опасно. Однако когда за столом сидят незнакомые люди, такого риска нет. Все-таки лучше, если эти вопросы будут рассматриваться, когда риск эпидемии снизится. Основной аргумент в сегодняшней ситуации - это то, что скученность людей вызовет массовое заражение".