96% вынужденных переселенцев хотят вернуться в Карабах - Опрос
Абсолютное большинство вынужденных переселенцев хочет вернуться на родные земли.
Об этом сказал зампред Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов, сообщает Day.Az.
По его словам, в течение последних 25 лет различные международные организации, структуры ООН, НПО, зарубежные международные институты, частные компании, государственные структуры, а также во время Отечественной войны Центр социальных исследований, проводили опросы среди вынужденных переселенцев.
Он подчеркнул, что по результатам этих опросов абсолютное большинство беженцев и вынужденных переселенцев, то есть более 96%, хочет вернуться на свои земли.
Гусейнов добавил, что за все время оккупации эти люди жили с верой и мечтой вернуться в свои дома.
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