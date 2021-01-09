Уголовное дело директора Саатлинской ЦРБ и других лиц направлено в суд

Уголовное дело директора Саатлинской центральной районной больницы Саиды Шахпеленговой направлено в суд.

Как сообщили Day.Az в Прокуратуре Саатлинского района, в ходе расследования, проведенного в Прокуратуре Саатлинского района были выявлены основания для подозрения в том, что С.Шахпеленгова, бывший главврач больницы села Фаталикенд Джамаседдин Ахмедов, принятый на работу в качестве врача-стоматолога в этой больнице ее сын Фуад Набиев и главврач Саида Джалилова, войдя в преступный сговор, присвоили себе путем злоупотребления служебными полномочиями 13 тыс. 706 манатов.

Были установлены также основания для подозрения в том, что бывший заведующий медпунктом села Гара Нурукенд Ибрагимаждар Гусейнов путем незаконного перечисления зарплаты за работу, фактически не проделанную медсестрой Айтадж Ахадовой, присвоил 2 тыс. 646 манатов, а С.Шахпеленгова допустила халатность, не приняв во внимание такие возможные последствия.

На основании собранных доказательств С.Шахпеленговой, Дж.Ахмедову, С.Джалиловой и И.Гусейнову предъявлено обвинение по соответствующим статьям УК, уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Обеспечена выплата материального ущерба, причиненного в результате совершенных преступлений.