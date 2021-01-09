В Азербайджане произошло страшное ДТП, пострадали сотрудники полиции

В Кюрдамирском районе произошли цепные аварии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП были зафиксированы сегодня утром на участке автомагистрали Баку-Газах, проходящем через Кюрдамирский район. Микроавтобус марки Ford столкнулся с легковым автомобилем.

В другой аварии, произошедшей на территории района, столкнулись грузовые автомобили и легковой автомобиль марки "ГАЗ-31". Автомобиль дорожно-патрульной службы, который находился в движении, также врезался в машины, которые стали причиной аварии. В результате сотрудники полиции - 32-летний Эльнар Гулиев и 31-летний Фариз Алиев получили незначительные травмы.

Причиной ДТП было обледенение дорог.

Ведется расследование.

Отметим, помимо вышеуказанных аварий, произошедших сегодня на территории Кюрдамирского района из-за обледенения дороги, произошло еще несколько мелких аварий.