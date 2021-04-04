Сперва закроются кафе и рестораны, затем будет введена система SMS-разрешений

У нас серьезное число активных больных, зараженных короанвирусом, что вынуждает нас пойти на ужесточение карантинного режима.

Об этом заявил врач Рауф Гасымов во время передачи "Nə baş verir?" ("Что происходит?"), транслируемой по телеканалу ARB24:

"Согласно статистике TƏBİB, если все больницы в стране будут предоставлять услуги для зараженных коронавирусом, в общей сложности потребуется около 40 тысяч коек. Сегодняшнее число активных больных показывает, что мы заполнили половину данного показателя. В большинстве клиник 150-250 коек. Если в течение суток коронавирусную инфекцию подхватывают около 2 500 человек, то заполняются 10 больниц. В таком случае, нам придется идти на ужесточение карантинного режима".

Также он коснулся системы SMS-разрешений:

"Вероятно следующий шаг будет касаться приостановления традиционного обучения в вузах, а также закрытия кафе и ресторанов. Если и эти решения не дадут результат, будут осуществлены более серьезные шаги, закроются торговые объекты, будет введена система SMS-разрешений".