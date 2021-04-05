Женская уверенность и Комфорт!

Ключевые слова: сухость влагалища, секс, профилактика.

Для многих женщин сухость слизистой оболочки влагалища стала проблемой, которая не дает чувствовать себя свободно и наслаждаться жизнью. Сухость влагалища - проблема, с которой сталкивается почти каждая вторая женщина и может быть вызвана различными причинами, чаще всего это: предклимактерический или постклимактерический период, беременность или послеродовой период, эндометриоз или побочные явления от лечения лекарствами.

Сухость влагалища может стать источником смущения. Это может помешать женщине обсуждать симптомы со своим врачом или партнером, однако такое положение является обычным явлением, которое поражает многих женщин. 70% женщин считают это естественным проявлением возраста, но это НЕ ТАК!

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ВО ВЛАГАЛИЩЕ СУХО?

Если женщина здорова, ведет регулярную половую жизнь и получает удовольствие во время секса, то о сухости во влагалище она легко догадается по ряду характерных симптомов.

Зуд и жжение в промежности. Это неспецифический симптом, который вместе с сухостью может свидетельствовать и о различных гинекологических заболеваниях.

Дискомфорт и болезненные ощущения во время секса. Достигнуть пика удовольствия в этом случае практически невозможно.

Кровоточивость вне цикла. Не является специфическим симптомом, который может свидетельствовать даже об онкологии, поэтому требует незамедлительного визита к врачу.

Нежелание близости. Прошлый негативный опыт заставляет женщину отказывать партнеру в сексе под разными предлогами. Часто женщина сама не понимает, что отсутствие желания связано с сухостью влагалища.

Нарушение нормального мочеиспускания. Если слизистая промежности сухая и воспаленная, то поход в туалет "по-маленькому" может вызывать дискомфорт.

ЧТО МЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ О ПРОФИЛАКТИКЕ СУХОСТИ ВАГИНЫ

Никто не может дать гарантию, что с возрастом вы не столкнетесь с этой проблемой, однако всегда можно отсрочить этот момент. Чтобы отсутствие смазки не стало помехой, нужно соблюдать следующие меры профилактики.

Своевременно избавляться от сопутствующих заболеваний мочеполовой сферы.

Не пренебрегать заместительной гормональной терапией, если таковая потребуется.

Тщательно изучать состав косметики и средств гигиены, которые вы используете, и избавляться от аллергенов.

Включить в питание больше полиненасыщенных жирных кислот омега-3, которые благотворно влияют на женский организм.

Пить больше воды.

Заниматься сексом с любимым партнером.

Женщины у которых есть проблема сухость влагалища могут использовать натуральные вагинальные средства, обладающие увлажняющими свойствами. Такие средства обеспечивают длительное увлажнение влагалища, эффективно устраняют сухость, стимулируют заживление микротравм и трещин во влагалище. Такие средства также действуют как естественный барьер, защищая ткани от бактерий и инфекций. Предотвращают рубцевание поврежденных тканей. В аптеках имеется в наличии различные вагинальные средства от этих состояний. Доступны еще более гигиеничные одноразовые средства. Они не только удобны с точки зрения гигиены, но и удобны носить в сумке. Вы также можете приобрести несколько ежедневных доз вагинального средства, чтобы понять, настолько он подходит вам. Так будет более экономично.

Дорогие женщины, в любом возрасте Вы можете наслаждаться здоровьем и сексом, иметь яркую сексуальную жизнь. Не дайте сухости влагалища лишить Вас этого!

Представленный материал составлен путём обобщения, перевода и систематизации информаций из различных источников в том числе, научно-популярных статей, материалов с интернета, официальных отчётов и т.д.

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