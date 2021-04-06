На въездах и выездах в районы устанавливаются карантинные посты?

В социальных сетях распространилась информация об установлении карантинных постов на въездах и выездах в некоторых районах и городах Азербайджана. Утверждается, что в течение месяца Рамазан будет применяться жесткий карантинный режим, и для этого устанавливаются посты.

Чтобы прояснить этот вопрос, е-huquq.az связался с главой отдела массовой информации и связей с общественностью пресс-службы МВД майором Эльшадом Гаджиевым, передает Day.Az.

Э.Гаджиев заявил, что данная информация не имеет никаких оснований.

"На въездах и выездах районов и городов карантинные посты не установлены. Распространенная информация по этому поводу не соответствует действительности", - сказал Гаджиев.