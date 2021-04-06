В дошкольных образовательных учреждениях продолжается учебно-воспитательный процесс.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник журналистам завотделом Исполнительной власти г. Баку Эльмин Иманов.

По его словам, со вчерашнего дня в общеобразовательных заведениях временно приостановлена очная форма обучения, и она переведена в дистанционную форму: "Может возникнуть вопрос о том, как будут работать дошкольные образовательные учреждения. Эти решения принимает Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана. Когда в связи с эпидемиологической ситуацией в стране принимаются такие решения, мы их исполняем. В настоящее время в дошкольных образовательных учреждениях никаких проблем нет, и учебно-воспитательный процесс продолжается в соответствии с эпидемиологической ситуацией".