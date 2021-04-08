Мужчины переносят COVİD-19 тяжелее, чем женщины, сказал в четверг Trend врач Эмиль Гасымов, передает Day.Az.

Врач отметил, что управление иммунной системой связано в основном с X-хромосомой, поэтому мужчины переносят болезнь тяжелее.

По его словам, в целом на тяжелое течение болезни при заражении COVİD-19 влияют следующие факторы риска.

"Если человеку 60-65 лет, то вероятность того, что болезнь будет протекать тяжелее, возрастает. Также повышает риск наличие хронических болезней. В группу риска входят диабетики, гипертоники, онкобольные, люди с ожирением. Еще одна причина тяжелого течения болезни - это генетические факторы. И, наконец, вероятность заражения наиболее высока в закрытых пространствах и среди медработников", - сказал он.