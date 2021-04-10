Задержаны лица, проникшие на освобожденные территории в направлении Физули

Задержаны лица, проникшие на освобожденные территории в направлении Физулинского района.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, водитель автомобиля ВАЗ-2106 был задержан 9 апреля около 18.15, когда пытался незаконно, окольными путями проехать из села Юхары Сеидахмедли в направлении села Алханлы.

Водитель не подчинился законному требованию сотрудника полиции остановиться и попытался уехать с территории, наехав на сотрудника полиции и военнослужащего внутренних войск, которые получили ранения в области ног.

В результате принятых неотложных мер автомобиль был обнаружен в селе Керимбейли и доставлен в Физулинское отделение полиции.

В ходе расследования выяснилось, что водителем и пассажиром были Замир Ахмедов, житель Бейлаганского района, и Замиг Фарзалиев, бывший заключенный, которые проникли в этот район для сбора цветных металлов.

В Физулинском отделении полиции ведется расследование.