https://news.day.az/society/1332921.html В Иране за сутки от коронавируса скончались 193 человека
В Иране за сутки от коронавируса скончались 193 человека
За последние сутки в Иране от коронавируса скончались 193 человека.
Об этом сообщила представитель министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, сообщает в субботу Day.Az.
По ее словам, общее число летальных исходов от коронавируса достигло 64 232.
Садат Лари отметила, что в Иране за последние сутки коронавирусом заразились еще 19 666 человек, в результате чего общее число инфицированных достигло 2 049 078. Состояние 4 329 больных оценивается как тяжелое.
До сегодняшнего дня в стране от коронавируса выздоровели 1 702 062 человека, проведено свыше 13,5 миллиона тестов на COVID-19.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре