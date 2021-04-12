Полиция задержала 17 больных COVID-19 в общественных местах

За минувшие выходные сотрудники полиции задержали в общественных местах 17 больных коронавирусом, нарушивших правила карантинного режима, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Они покинули места своего проживания вопреки предписаниям врачей о необходимости прохождения лечения в домашних условиях, тем самым создав угрозу для широкого распространения COVID-19.

Нарушители были возвращены домой.

В отношении двух человек возбуждены уголовные дела по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) УК АР. Расследования по данным фактам продолжаются.