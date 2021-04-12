В Барде стая волков напала на село

Животноводческое хозяйство в селе Саатлы Бардинского района, принадлежащее Хайяму Мамедову, подверглось нападению стаи волков, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В результате погибло около 40 голов мелкого рогатого скота.  

По словам жителей, подобный случай произошел впервые за последние 10 лет.
Районное ветеринарное управление и Агентство продовольственной безопасности провели осмотр фермы и вакцинировали животных от бешенства.

В результате происшествия, владельцу хозяйства причинен ущерб на 10 тыс. манатов.