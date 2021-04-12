https://news.day.az/society/1333383.html В Барде стая волков напала на село - ВИДЕО
По словам жителей, подобный случай произошел впервые за последние 10 лет.
В Барде стая волков напала на село - ВИДЕО
Животноводческое хозяйство в селе Саатлы Бардинского района, принадлежащее Хайяму Мамедову, подверглось нападению стаи волков, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В результате погибло около 40 голов мелкого рогатого скота.
По словам жителей, подобный случай произошел впервые за последние 10 лет.
Районное ветеринарное управление и Агентство продовольственной безопасности провели осмотр фермы и вакцинировали животных от бешенства.
В результате происшествия, владельцу хозяйства причинен ущерб на 10 тыс. манатов.
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